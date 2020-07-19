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Коронавирус "атакует" Львовскую область: число зараженных достигло 8 тысяч

19 июля, 10:47

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

За последние сутки в регионе провели более полтысячи ПЦР-тестов

Хоть и эпидемия коронавирусной инфекции немного приубавила темпы распространения в Украине, во Львовской области ситуация не улучшается. Регион остается антилидером в страны по числу зараженных. За последние сутки, 18 июля, тут COVID-19 подтвердили у 109 человек.

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Как рассказала во время брифинга заместитель городского головы Львова и руководитель городского штаба по противодействию коронавирусу Галина Сличная, число инфицированных уже достигло 8000 случаев. Для 208 зараженных болезнь закончилась летально, а вот 1424 пациентов удалось вылечить.

Отметим, что 18 июля местные лабораторные центры провели 546 ПЦР-тестов. Всего с начала эпидемии во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 6809 человек.

Отметим, что, несмотря на большое число зараженных, во Львове и области продолжают смягчать карантин. В частности, с 15 июля в областном центре возобновили работу отелей и хостелов.

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Также мы писали о том, что во Львовской области от COVID-19 умерла 20-летняя студентка.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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