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Эпидемия коронавируса в Украине пошла на спад: появились новые данные за сутки

19 июля, 09:41

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

От COVID-19 за минувшие сутки вылечились 354 украинца

Эпидемия коронавирусной инфекции приубавила темпы распространения в Украине. За прошедшие сутки, 18 июля, COVID-19 подтвердился у 731 нашего гражданина.

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По данным СНБО, с начала эпидемии опасную инфекцию диагностировали у 58 842 украинцев. Вылечиться от коронавируса удалось 30 879 зараженным (354 за последние сутки). Жизни еще 1485 инфицированных болезнь унесла (8 за последние сутки).

Напомним, не так давно Кабмин одобрил жесткие штрафы за нарушение карантина.

Кроме того, мы сообщали, что карантин в Украине снова продлят, а страну поделят на четыре зоны. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, уже разработано постановление с изменениями в отношении существования карантина в Украине в целом. Согласно документу, регионы будут разделены на четыре зоны – "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную", где будут действовать четкие критерии относительно ограничений.

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Также недавно Украина перешла к новой форме подсчета смертей от коронавируса. Теперь это будут определять только по данным вскрытия.

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Также смотрите в сюжете, как соблюдают карантин в салонах красоты и спортзалах:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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