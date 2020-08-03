Коронавирус "атакует" Львовскую область: число зараженных приближается к 10 тысячам

За минувшие сутки в регионе провели 845 ПЦР-тестов

Эпидемия коронавирусной инфекции не убавляет темпы распространения в Украине. За минувшие сутки, 2 августа, COVID-19 диагностировали у 138 жителей Львовской области.

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Как рассказала во время брифинга заместитель мэра Львова и руководитель городского штаба по противодействию коронавирусу Галина Сличная, всего в регионе коронавирусом заразился 9921 человек. Для 267 инфицированных болезнь закончилась летально. 2405 пациентам удалось вылечиться.

Отметим, что за вчерашние сутки местные лабораторные центры провели 845 ПЦР-тестов на коронавирус.

За весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 7296 человек, из них госпитализированы – 1510, на амбулаторном лечении – 5786, выписаны – 1300. Сейчас в больнице находится 208 человек, из них в реанимации – 7, на аппарате ИВЛ – 3 человека.

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В восьмой городской клинической больнице по состоянию на утро находится 70 пациентов, в первый городской клинической больнице – 83 пациента, в больнице скорой медицинской помощи – 95 пациентов.

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Ранее мы сообщали, что во Львовской области от коронавируса умер руководитель центра первичной медицинской помощи.

Также напомним, во Львовской области у шестилетней девочки обнаружили редкую болезнь, которая связана с коронавирусом.

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