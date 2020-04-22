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Коронавирус атакует Прикарпатье: где больше всего зараженных (карта)

22 апреля, 14:14

Тина Наринецкая

Инфекция в регионе уже унесла жизни 40 людей

В Ивано-Франсковской области коронавирусной инфекцией заразились уже 589 человек. От COVID-19 в регионе скончались 40 человек, сообщили в местной облгосадминистрации.

С начала эпидемии в области на коронавирус проверили 1511 человек. 922 из этих исследований инфекцию не подтвердили. 27 зараженных на Прикарпатье уже удалось излечить от опасного недуга.

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Итак, инфицированные были обнаружены:

В тренде
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  • Ивано-Франковск – 148
  • Калушский район – 92
  • Надворнянский район – 83
  • Тысменицкий район – 48
  • Рожнятивский район – 36
  • Тлумацкий район – 31
  • Галицкий район – 25
  • Долинский район – 23
  • Косовский район – 21
  • Коломийский район – 17
  • Снятинский район – 16
  • Городенковский район – 13
  • Богородчанский район – 13
  • Яремче – 9
  • Верховинский район – 5
  • Бурштин – 5
  • Болехов – 3
  • Рогатинский район – 1

Ранее мы сообщали, что больницы Ивано-Франковска прекратили принимать пациентов – медицинские учреждения города полностью заполнены.

Напомним, на данный момент в Украине зафиксировали 6592 случая заболевания коронавирусом.

А тем временем некоторые страны уже начали выходить из карантина:

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Ивано-Франковск карта Прикарпатье больные заражение Ивано-Франковская область коронавирус

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