Коронавирус атакует Прикарпатье: где больше всего зараженных (карта)

Инфекция в регионе уже унесла жизни 40 людей

В Ивано-Франсковской области коронавирусной инфекцией заразились уже 589 человек. От COVID-19 в регионе скончались 40 человек, сообщили в местной облгосадминистрации.

С начала эпидемии в области на коронавирус проверили 1511 человек. 922 из этих исследований инфекцию не подтвердили. 27 зараженных на Прикарпатье уже удалось излечить от опасного недуга.

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Итак, инфицированные были обнаружены:

Ивано-Франковск – 148

Калушский район – 92

Надворнянский район – 83

Тысменицкий район – 48

Рожнятивский район – 36

Тлумацкий район – 31

Галицкий район – 25

Долинский район – 23

Косовский район – 21

Коломийский район – 17

Снятинский район – 16

Городенковский район – 13

Богородчанский район – 13

Яремче – 9

Верховинский район – 5

Бурштин – 5

Болехов – 3

Рогатинский район – 1

Ранее мы сообщали, что больницы Ивано-Франковска прекратили принимать пациентов – медицинские учреждения города полностью заполнены.

Напомним, на данный момент в Украине зафиксировали 6592 случая заболевания коронавирусом.

А тем временем некоторые страны уже начали выходить из карантина:

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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