Коронавирус атакует Прикарпатье: где больше всего зараженных (карта)

В Ивано-Франсковской области коронавирусной инфекцией заразились уже 589 человек. От COVID-19 в регионе скончались 40 человек, сообщили в местной облгосадминистрации.
С начала эпидемии в области на коронавирус проверили 1511 человек. 922 из этих исследований инфекцию не подтвердили. 27 зараженных на Прикарпатье уже удалось излечить от опасного недуга.
Итак, инфицированные были обнаружены:
- Ивано-Франковск – 148
- Калушский район – 92
- Надворнянский район – 83
- Тысменицкий район – 48
- Рожнятивский район – 36
- Тлумацкий район – 31
- Галицкий район – 25
- Долинский район – 23
- Косовский район – 21
- Коломийский район – 17
- Снятинский район – 16
- Городенковский район – 13
- Богородчанский район – 13
- Яремче – 9
- Верховинский район – 5
- Бурштин – 5
- Болехов – 3
- Рогатинский район – 1
Ранее мы сообщали, что больницы Ивано-Франковска прекратили принимать пациентов – медицинские учреждения города полностью заполнены.
Напомним, на данный момент в Украине зафиксировали 6592 случая заболевания коронавирусом.
А тем временем некоторые страны уже начали выходить из карантина:
Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине
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