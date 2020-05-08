"Коронавирус – это серьезно": врач из Черновцов обратилась к украинцам

Молодая врач из Черновцов, в которых бушует эпидемия коронавируса, Алиса Грищенко заразилась COVID-19 и эмоционально обратилась к украинцам.

"Лично я, как и большинство молодежи, надеялась, что мне коронавирус не угрожает. Но всегда придерживалась гигиены. Как медик, понимала, что все равно в группе риска. Самая маленькая область Украины с наибольшим количеством больных! И все больше больных среди медикив. Теперь и я", – написала Алиса на своей странице в Facebook.

Девушка отмечает, что это – не просто простуда и COVID-19 – "это серьезно".

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"Если я, в своем возрасте, чувствую себя плохо, то что могут чувствовать люди старшего возраста или с хроническими заболеваниями? Задумайтесь! Писать об этом публично, поверьте, нелегко, но пишу, чтобы меня услышали, чтобы услышали медиков! Мы сознательно рискуем собой, работаем на грани возможностей, а больных все больше! Мест в больницах Черновцов уже не хватает", – добавила медик.

Она призвала украинцев во время эпидемии сидеть дома, ведь это намного легче, чем болеть.

"Те, кто остается дома, носит маски, сохраняет дистанцию ​​в магазинах или аптеках не "испуганные", напротив, это люди, которые понимают ситуацию, и ценят свое здоровье! Спасибо Вам! Карантин – это трудно, но потерпите еще немного ... Отдельно обращаюсь к людям, особенно молодежи, которые ездят на пикники, в гости ... Не делайте этого. Вы не понимаете с чем "играете"", – подытожила Алиса.

Отметим, что ситуация с местами в черновицких больницах уже немного улучшается – некоторые медучреждения снова могут принимать пациентов с COVID-19.

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Ранее мы рассказывали, что врачи ожидают снижения числа заболевших, если украинцы будут соблюдать карантин.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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