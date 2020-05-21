Коронавирус на Буковине: больных COVID-19 будет транспортировать вертолет МВД

Санитарный вертолет Ми-8, специально оборудованный для транспортировки инфекционных больных, заступил на круглосуточное дежурство в Черновицкой области, где продолжают выявлять наибольшее количество зараженных. Эвакуация на нем возможна на расстояние 1200 км. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков сегодня, 21 мая.

"В Черновицкой области на круглосуточное дежурство заступил санитарный вертолет МВД для транспортировки инфекционных больных. За рейс может перевозить 4-6 больных на расстояние до 1200 км. Если ситуация обострится, а больницы будут перегружены, область воспользуется этим преимуществом", – отметил Аваков.

В свою очередь министр здравоохранения добавил, что сейчас из 19 706 выявленных инфицированных коронавирусом в Украине – 2842 зафиксировано в Черновицкой области. Это около 14% от общей цифры по стране.

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Напомним, вертолет МИ-8 участвовал в миротворческих миссиях ООН и в последний раз работал в Республике Мали. Его передали ГСЧС на условиях безвозмездного договора. Вертолет оборудован изоляционной капсулой BIO-BAG EBV-30/40, биозащитными комплектами, обеззараживающим душем, изоляционной камерой и специальным модулем, в котором фиксируется капсула в полете.

Ми-8. Фото: пресс-служба МВД

Как ранее сообщал сайт "Сегодня", в Черновицкую область, сегодня, 21 мая, из-за наибольшей вспышки коронавирусной болезни прибыли министр здравоохранения Максим Степанов, глава МВД Арсен Аваков и министр Кабинета министров Олег Немчинов.

А недавно журналисты показали "передовую" борьбы с коронавирусом в Черновицкой больнице. Смотрите видео:

Видео: tva.ua

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