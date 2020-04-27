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Коронавирус на Буковине снова замедлил темп: что известно

27 апреля, 08:22

Тина Наринецкая

За последние сутки в области госпитализировали 26 больных

В Черновицкой области до сих пор фиксируют самое больше количество больных COVID-19 в Украине, но темпы распространения инфекции падают уже вторые сутки. Об этом на своей странице в Facebook рассказал глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.

"Сегодня, 26 апреля, в Черновицкой области подтверждено еще 35 случаев заражения коронавируса. Общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 1376 человек", - сообщил чиновник.

Осачук добавил, что за последние сутки, 26 апреля, в буковинские больницы госпитализировали 26 зараженных.

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Напомним, за 25 апреля COVID-19 подтвердили у 32 буковинцев. А вот 24 апреля в области был резкий скачок инфицирования – за сутки обнаружили 109 новых случаев.

Также мы рассказывали, что в больницах Черновцов уже заканчиваются места для пациентов с коронавирусом. Об этом рассказал мэр города Алексей Каспрук.

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