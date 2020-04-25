Коронавирус атакует Буковину: уже более 1300 больных

За сутки в регионе обнаружили 109 новых случаев

В Черновицкой области за последние сутки, 24 апреля, обнаружили 109 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. На данный момент в регионе COVID-19 подтвердили у 1308 человек, сообщил глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.

За последние сутки местный лабораторный центр исследовал около двухсот анализов на коронавирус. Чиновник отметил, что только месяц назад в области было обнаружено лишь 38 больных людей.

Видео: Черновицкая ОГА

Ранее мы сообщали, что в Черновцах врачи продолжают бороться за жизнь пятилетней девочки, инфицированной коронавирусом. Сейчас ребенок находится в реанимации областной детской больницы.

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А тем временем эпидемия COVID-19 продолжает охватывать Украину – число зараженных в стране сегодня, 25 апреля, возросло до 8 125 человек. За сутки в стране зафиксировали 478 новых больных. Для 201 украинца болезнь закончилась летально: умерли 105 мужчин и 96 женщин.

Также мы сообщали, что в Украине продлили карантин до 11 мая.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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