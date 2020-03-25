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Коронавирус на Буковине: стало известно о состоянии инфицированных

25 марта, 13:37

Тина Наринецкая

Лишь у трех пациентов есть лихорадка

В Черновицкой области состояние зараженных новым коронавирусом пациентов медики оценивают как стабильное. Об этом рассказали в местной областной государственной администрации.

Только у трех госпитализированных есть лихорадка. Одного из них лечат в областной клинической больнице, еще двоих – в Хотинской центральной районной больницы.

"В нескольких детей, которых госпитализировали недавно в областной детской клинической больницы, является невысокая температура. Все пациенты с подтвержденным COVID-19 и подозрением на него обеспечены лекарствами", – отметили в сообщении.

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Отметим, что в Черновицкой области подтвердили 38 случаев заражения коронавирусом. Одна из инфицированных умерла, еще один – вылечился.

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Ранее мы писали, что в Черновицкой области больше всего зараженных COVID-19 обнаружили в селе КолинковцыХотинского района.

Отметим, что коронавирус в Украине продолжает распространяться с большей скоростью. По состоянию на утро 25 марта коронавирусной инфекцией в стране заразились 113 человек.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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