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Коронавирус на Буковине: выздоровели уже 16 человек

7 апреля, 16:12

Руслан Ровик

В больницах области находятся 170 человек, у 59 вирус подтвержден, остальные ждут результатов

В Черновицкой области, где было зафиксировано наибольшее число инфицированных коронавирусом, по состоянию на 14 часов 7 апреля, в медицинских учреждениях находятся 170 пациентов – у 59 из них подтвержден COVID-19, у остальных подозревают инфицирование.

Стоит отметить, что на Буковине от инфекции сумели выздороветь 16 человек, и среди них трое детей, сообщили в областной государственной администрации

"За минувшие сутки госпитализировали 15 человек. 167 инфицированных лечатся амбулаторно. У них болезнь протекает легко или вообще бессимптомно", - говорится в сообщении.

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Ранее мы сообщали о том, что в Черновцах коронавирусная инфекция COVID-19 была обнаружена у главного врача городской больницы. Всего же в регионе вирус зафиксировали у 38 медицинских работников.

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Напомним, 6 апреля в Черновцах в областной клинической больнице умер инфицированный COVID-19 72-летний мужчина, который неделю пытался лечиться дома.

Кроме того, ранее в Минздраве рассказали, сколько раз в неделю можно выходить на улицу людям, которые находятся на самоизоляции.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Черновцы больные буковина черновицкая область пациенты выздоровление

Источник: Сегодня

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