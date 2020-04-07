Коронавирус на Буковине: выздоровели уже 16 человек

В Черновицкой области, где было зафиксировано наибольшее число инфицированных коронавирусом, по состоянию на 14 часов 7 апреля, в медицинских учреждениях находятся 170 пациентов – у 59 из них подтвержден COVID-19, у остальных подозревают инфицирование.
Стоит отметить, что на Буковине от инфекции сумели выздороветь 16 человек, и среди них трое детей, сообщили в областной государственной администрации
"За минувшие сутки госпитализировали 15 человек. 167 инфицированных лечатся амбулаторно. У них болезнь протекает легко или вообще бессимптомно", - говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали о том, что в Черновцах коронавирусная инфекция COVID-19 была обнаружена у главного врача городской больницы. Всего же в регионе вирус зафиксировали у 38 медицинских работников.
Напомним, 6 апреля в Черновцах в областной клинической больнице умер инфицированный COVID-19 72-летний мужчина, который неделю пытался лечиться дома.
Кроме того, ранее в Минздраве рассказали, сколько раз в неделю можно выходить на улицу людям, которые находятся на самоизоляции.
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