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В Ивано-Франковске коронавирус подозревают у 34 человек: стало известно о их состоянии

25 марта, 14:36

Тина Наринецкая

Состояние большинства пациентов медики оценивают как средней или легкой тяжести

В Ивано-Франковской области в больнице с подозрением на коронавирусную инфекцию находятся 34 человека. Об этом в Facebook рассказал мэр города Руслан Марцинкив.

"На сегодняшний день в областной инфекционной больнице находится 33 пациента из Ивано-Франковска, а также муж той женщины, которая умерла из Щукаловки с подозрением на коронавирус. Кроме одного пациента, все в удовлетворительном состоянии: средней или легкой тяжести", – сообщил он.

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Видео: Руслан Марцинкив, Facebook

Напомним, ранее мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что на борьбу с коронавирусной инфекцией может понадобиться год.

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"Готовимся на длинную дистанцию. Полгода, год. Медицина должна быть готова, сокращать все другие программы, покупать ИВЛ. Надо следить за тем, как разворачивается ситуация. Каждое заведение должно иметь чем и три раза в день мерить температуру своим работникам", – сказал он.

Также мы сообщали, что 23 марта в Ивано-Франковске умерла пожилая женщина, у которой подозревали коронавирус. Умершей было 65 лет, она жила в пригороде Ивано-Франковска.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Ивано-Франковск больницы инфекция Ивано-Франковская область коронавирус подозрение

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