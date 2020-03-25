В Ивано-Франковске коронавирус подозревают у 34 человек: стало известно о их состоянии

В Ивано-Франковской области в больнице с подозрением на коронавирусную инфекцию находятся 34 человека. Об этом в Facebook рассказал мэр города Руслан Марцинкив.

"На сегодняшний день в областной инфекционной больнице находится 33 пациента из Ивано-Франковска, а также муж той женщины, которая умерла из Щукаловки с подозрением на коронавирус. Кроме одного пациента, все в удовлетворительном состоянии: средней или легкой тяжести", – сообщил он.

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Видео: Руслан Марцинкив, Facebook

Напомним, ранее мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что на борьбу с коронавирусной инфекцией может понадобиться год.

"Готовимся на длинную дистанцию. Полгода, год. Медицина должна быть готова, сокращать все другие программы, покупать ИВЛ. Надо следить за тем, как разворачивается ситуация. Каждое заведение должно иметь чем и три раза в день мерить температуру своим работникам", – сказал он.

Также мы сообщали, что 23 марта в Ивано-Франковске умерла пожилая женщина, у которой подозревали коронавирус. Умершей было 65 лет, она жила в пригороде Ивано-Франковска.

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