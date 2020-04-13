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Коронавирус на Закарпатье: в каких городах больше всего инфицированных (карта)

13 апреля, 15:50

Татьяна Очеретяна

Трое человек уже вылечились от COVID-19

Мукачево остается эпицентром заболеваемости COVID-19 на Закарпатье, где недавно ввели "комендантский час". На втором месте – Ужгород. Такие данные обнародовала Закарпатская ОГА в Facebook.

Известно, что по состоянию на утро 13 апреля в Мукачево зафиксировали 27 случаев коронавируса.

В Ужгороде количество подтвержденных диагнозов достигло 20. Еще 16 человек из коронавирусом обнаружено в Ужгородском районе.

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Как информируют в ОГА, трое жителей Закарпатья, в которых был подтвержден коронавирус, уже выздоровели. По состоянию на 13 апреля в области есть 92 пациента с подтвержденным диагнозом .

Напомним, ранее в Закарпатской области умер один из врачей, зараженных коронавирусом – медик из поселка Великий Бычков Раховского района. После подтверждения первых трех случаев заражения в поселке закрыли амбулаторию и больницу.

Кроме того, на Закарпатье правоохранители проверят информацию об умышленном сокрытии медиком сведений о COVID-19 у пациентки, которая впоследствии умерла.

Все подробности в спецтеме Стрельба в Мукачево

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Закарпатье Ужгород заражение Мукачево коронавирус

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