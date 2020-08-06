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Коронавирус набирает обороты во Львовской области: почти 200 заболевших за сутки

6 августа, 09:51

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

За минувшие сутки в регионе провели 1458 ПЦР-тестов

Эпидемия коронавирусной инфекции не убавляет темпы распространения в Украине. За минувшие сутки, 5 августа, COVID-19 диагностировали у 197 жителей Львовской области.

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Как рассказала во время брифинга заместитель мэра Львова и руководитель городского штаба по противодействию коронавирусу Галина Сличная, всего в регионе заразились 10420 человек. Для 283 инфицированных болезнь закончилась летально. 2735 пациентам удалось вылечиться.

Отметим, что за вчерашние сутки местные лабораторные центры провели 1458 ПЦР-тестов на коронавирус.

За весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 7430 человек, из них госпитализированы – 1558, на амбулаторном лечении – 5872, выписаны – 1353. Сейчас в больнице находятся 205 человек, из них в реанимации – 6, на аппарате ИВЛ – 3 человека.

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Ранее мы сообщали, что во Львове врачи спасли девочку от редкого осложнения COVID-19. Ребенка уже выписали из больницы.

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Также напомним, во Львове из-за коронавируса закрыли еще два садика.

А в Херсонской области вспышку коронавируса зафиксировали на базе отдыха:

Коронавирус: новая вспышка COVID-19 на курорте Херсонщины

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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эпидемия Львовская область Западная Украина коронавирус заболевшие COVID-19
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