Українська
$ 27,7
32,9
  1. Последние новости Украины

В Украине новый антирекорд по коронавирусу: более 1300 случаев за сутки

6 августа, 08:54

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Эпидемия COVID-19 в нашей стране не утихает

Коронавирусная инфекция не убавляет темпы распространения в Украине. За прошедшие сутки, 5 августа, COVID-19 диагностировали у 1318 наших граждан.

Реклама

По данным мониторинговой системы СНБО, с начала эпидемии в стране коронавирусом заразились 76 808 человек. Опасная болезнь уже унесла жизни 1819 инфицированных (31 за последние сутки). А 42 524 заболевшим удалось вылечиться (997 за последние сутки).

"За прошлые сутки заболели 1 318 человек, из них 69 детей и 67 медиков. И это новый антирекорд Украины. Были госпитализированы 262 человека. Зафиксировано 31 летальный случай. При этом выздоровели 997 пациентов. Всего за все время пандемии в Украине заболели 76 808 человек, из них 5 387 детей и 8 985 медиков. Всего выздоровели 42 524 человека, летальных случаев – 1 819", – рассказал во время брифинга министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Он отметил, что за прошлые сутки в стране провели 37 489 тестирований, из них 17 976 методом ПЦР и 19 513 ИФА тестов. Больше всего случаев заражения зафиксировали во Львовской области – 197, Харьковской – 142, Ивано-Франковской – 127, Одесской – 110 и в Киеве – 180.

"COVID-19 никуда не делся и у нас все еще большая угроза. Чтобы уменьшать риск инфицирования нужно просто выполнять те рекомендации, которые дает Минздрав", – добавил министр.

В тренде
В Украине прочно осел циклон: где ждать адской жары до +35
Реклама

Напомним, с 1 августа в Украине вступили в силу новые правила адаптивного карантина. Ограничительные меры продлены до конца месяца. Украину будут делить на зоны ("зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная") в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Новости "Сегодня" ранее писали, рискует ли столица попасть в "красную" зону карантина.

Также смотрите о бунте против усиления карантина в Украине:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

больные Украина заражение данные коронавирус антирекорд
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В тесноте, зато дешевле: какой налог на недвижимость должны заплатить украинцы
В тесноте, зато дешевле: какой налог на недвижимость должны заплатить украинцыНедвижимость
Советник главы ОПУ: Зеленский объяснил Авакову, кто здесь президент
Советник главы ОПУ: Зеленский объяснил Авакову, кто здесь президентПолитика
Если в Беларуси победит оппозиция, то надо ждать прямой войны со стороны России: интервью с Романом Безсмертным
Если в Беларуси победит оппозиция, то надо ждать прямой войны со стороны России: интервью с Романом БезсмертнымУкраина
Более 50 ножевых ранений: появились жуткие подробности убийства ребенка под Черниговом
Более 50 ножевых ранений: появились жуткие подробности убийства ребенка под ЧерниговомДругие регионы
Шмыгаль отреагировал на мощнейший взрыв в Бейруте
Шмыгаль отреагировал на мощнейший взрыв в БейрутеПолитика
После нападения на Анастасию Луговую уволят начальника поезда и еще четырех сотрудников
После нападения на Анастасию Луговую уволят начальника поезда и еще четырех сотрудниковУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять