Во Львове из-за коронавируса закрыли еще два садика

В городе закрыли уже четыре дошкольных учреждения

Во Львове, где недавно из-за коронавируса закрыли два детских сада, еще два дошкольных учреждения ушли на карантин.

Реклама

Начальник управления образования Зоряна Довганик рассказала, что заражение подтвердили у работника кухни детского сада № 1. В связи с этим учреждение не будет работать до 16 августа.

"Также ПЦР-тест сдал работник сада № 129. Результата еще нет, однако в нем уже приостановили образовательный процесс до 18 августа включительно", – добавила Довганик.

Отмечается, что все работники и воспитанники этих детских садов должны находиться на самоизоляции.

В тренде На популярном среди украинцев курорте зафиксировали вспышку коронавируса

Ранее мы сообщали, что в Энергодаре Запорожской области закрыли на карантин детский садик №16. Накануне у мужа одной из воспитательниц обнаружили коронавирус.

Реклама

Также напомним, в Тернополе одним из очагов вспышки коронавирусной инфекции стал детский сад №6. Тут COVID-19 подтвердили у пяти воспитанников.

Кроме того, в Донецкой области сотрудница детского сада, которая находилась на больничном с пневмонией, вышла на работу, несмотря на болезнь. Позже она получила положительный результат теста на коронавирус.

Коронавирус: новая вспышка COVID-19 на курорте Херсонщины

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама