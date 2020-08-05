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Во Львове из-за коронавируса закрыли еще два садика

5 августа, 13:21

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

В городе закрыли уже четыре дошкольных учреждения

Во Львове, где недавно из-за коронавируса закрыли два детских сада, еще два дошкольных учреждения ушли на карантин.

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Начальник управления образования Зоряна Довганик рассказала, что заражение подтвердили у работника кухни детского сада № 1. В связи с этим учреждение не будет работать до 16 августа.

"Также ПЦР-тест сдал работник сада № 129. Результата еще нет, однако в нем уже приостановили образовательный процесс до 18 августа включительно", – добавила Довганик.

Отмечается, что все работники и воспитанники этих детских садов должны находиться на самоизоляции.

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Ранее мы сообщали, что в Энергодаре Запорожской области закрыли на карантин детский садик №16. Накануне у мужа одной из воспитательниц обнаружили коронавирус.

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Также напомним, в Тернополе одним из очагов вспышки коронавирусной инфекции стал детский сад №6. Тут COVID-19 подтвердили у пяти воспитанников.

Кроме того, в Донецкой области сотрудница детского сада, которая находилась на больничном с пневмонией, вышла на работу, несмотря на болезнь. Позже она получила положительный результат теста на коронавирус.

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Львов карантин детсад сотрудники Западная Украина коронавирус заболевшие
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