Коронавирус пробрался в Кременецкую РГА: что известно сейчас (видео)

От COVID-19 в Кременецком районе вылечили около 30% больных

В Тернопольской области, где коронавирус поборола 90-летняя женщина, одним из очагов вспышки COVID-19 стала районная государственная администрация в Кременце. Об этом рассказал заместитель председатель РГА Вячеслав Онишкевич.

"Что касается Кременецкой районной госадминистрации, хочу повторно вас проинформировать о том, что тут был обнаружен круг людей, которые больны на COVID-19. Было определено круг контактных лиц. Это в частности, все работники райгосадминистрации, а также комиссия по чрезвычайным ситуациям, которые позавчера прошли тесты. Сейчас у нас только один человек, у которого подтвердился COVID-19 в Кременецкой РГА. Все остальные на данный момент здоровы", – сообщил чиновник.

Онишкевич отметил, что всего с начала эпидемии в Кременецком районе коронавирус подтвердили у 363 человек. Из них уже вылечили 106 человек, а это, по его словам, уже 30% выздоровевших.

Видео: Зоя Карпюк, Facebook

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Кроме того, с 19 мая на въездах в Кременец установили два полицейских поста. Они будут работать ежедневно с 7 до 22 часов.

Ранее мы рассказывали, что в Кременце коронавирус подтвердили у работников центра занятости и сотрудника супермаркета.

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