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Минздрав опубликовал новые правила работы транспорта после ослабления карантина

18 мая, 15:52

Сергей Мартынец

Главный санврач страны предложил варианты запуска транспорта, в том числе междугороднего

Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко утвердил своим постановлением проект временных рекомендаций относительно работы общественного транспорта в рамках будущих смягчений карантинных мер в Украине. Речь идет об автомобильных городских, пригородных и междугородних перевозках. Документ был опубликован на сайте Минздрава.

Водители и другие работники перед выходом на смену должны проходить температурный скрининг. В случае выявления температуры тела больше 37,2 градусов, их не допустят к работе. Во время рейса водитель и кондуктор должны находиться в респираторах или защитных масках. Транспортное средство должно регулярно проходить дезинфекцию в салоне.

Также запрещается перевозить пассажиров без защитных масок, а их количество в транспорте должно быть в пределах количества мест для сидения, предусмотренных технической характеристикой транспортного средства, если иное не установлено правилами карантина.

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Если это междугородний рейс и автобус направляется в область, где не действуют ослабления карантина, то в рейс можно брать не больше 50% сидячих мест, предусмотренных для перевозки в автобусе (маршрутке). Соответственно и на станциях будут продавать количество билетов исходя из количеств сидячих мест.

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На автостанциях должны быть дезинфецирующие средства, которыми смогут пользоваться пассажиры, а в помещении станции разрешат находиться из расчета не более одного человека на 10 кв. м. Требования нахождения уже привычные – в защитных масках.

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В то же время администрация автостанции должна временно отстранить от работы сотрудников от 60 лет, которые определены как группа риска.

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Отметим, что этим постановлением также рекомендации были даны и на открытие детсадов, отелей, спортзалов во время второго и третьего этапов выхода Украины из карантина. Однако Виктор Ляшко не уточнил, с какого числа могут ввести эти карантинные ослабления. Так, например, премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что общественный транспорт пустят только на третьем этапе, а это приблизительно в начале июня. Он объяснял, почему в Украине не запускают транспорт.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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карантин Минздрав общественный транспорт Виктор Ляшко

Источник: Сегодня

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