Коронавирус в Черновцах: медики показали, где лечат больного (фото)

После подтверждения первого в Украине случая заражения коронавирусом стало известно, в каких условиях лечат пациента медики в Черновцах.
Как оказалось, больной находится в Черновицкой областной клинической больнице, в инфекционном отделении, которое расположено в отдельном корпусе, сообщает УНН.
Медики заявили, что в отделении есть возможность изолировать больных в соответствии с патологией – развернуты палаты полубоксового типа. Кроме того, есть возможность проведения разного рода клинико-лабораторных исследований.
"Отделение готово в любое время развернуть госпиталь на случай возникновения или подозрения инфекционных болезней, имеющих международное значение", - подчеркнули в больнице.
Ранее стало известно, что Черновицкая область получила государственную помощь – инфузоматы, мешки Амбу, пульсоксиметры, два аппарата для искусственной вентиляции легких и 197 тысяч медицинских масок.
"Сейчас в Черновицкой области есть 13 аппаратов для искусственной вентиляции легких. Еще шесть – ремонтируют и, надеюсь, вскоре тоже будут в медучреждениях", - заявляли руководители области.
Напомним, что врач, который осматривал пациента с коронавирусом, отметил – мужчина действовал очень правильно и обезопасил от заражения других.
Кроме того, медики взяли под наблюдение пограничников Черновицкого отряда, которые могли контактировать с заболевшим жителем Черновцов.
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