Врач украинца с коронавирусом рассказал, как вел себя заболевший в Черновцах

Мужчина предупредил всех, что вернулся из Италии

Житель Черновцов, который заболел коронавирусом, действовал очень правильно в сложившейся ситуации, тем самым обезопасив от заражения других. Об этом рассказал Юрий Рандюк, который осматривал пациента, сообщает hromadske.

По словам Рандюка, заболевший предупредил медиков о том, что приехал из Италии, поэтому забирать его прибыли медики в защитных одеждах.

"Это зависит от порядочности и ума. Я с ним общался, он понимает как снизить угрозу распространения инфекции. Количество лиц, контактировавших с ним небольшое", — рассказал врач.

Пациент с женой вернулся 28 февраля, а симптомы появились 29-го. Он сразу вызвал экстренную медицинскую помощь.

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Также Рандюк отметил, что на момент пересечения границы пациент мог быть еще здоровым, вот почему у него и не выявили никаких симптомов заболевания.

"Не доказано полностью, что здоровый человек без симптомов выделяет возбудителей в окружающую среду. По канонам течения заболеваний в последние дни человек может выделять возбудителя, но по логике больше возбудителей выделяется, когда есть кашель и насморк — симптомы, которые способствуют выделению биологического материала. Сомневаюсь, что он представлял высокий риск для таможенников и пограничников", – сказал врач.

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Рандюк также отметил, что каких-то особых мер в области не нужно вводить, потому что есть только один инфицированный больной COVID-19 с состоянием между легким и среднетяжелым.

"При других обстоятельствах такое лицо даже никто не госпитализировали бы в инфекционный стационар, потому что это амбулаторный больной. Будем проводить санитарно-просветительскую работу, разъяснение населению с чем мы имеем дело, и обеспечивать лечебно-профилактические учреждения средствами защиты и диагностики" — убеждает врач.

Напомним, ранее сообщалось, что за пограничниками Черновицкого отряда, которые 26 февраля могли контактировать с заболевшим коронавирусом жителем Черновцов, следят медики.

Врачи также проверяют всех людей, с которыми контактировал житель Черновцов.

В свою очередь в Черновицкой ОГА рассказали все подробности о подтверждении случая заболевания COVID-19:

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