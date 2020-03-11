Коронавирус в Черновцах: "подозреваемая" несколько дней гуляла в публичных местах

В Черновцах женщина, у которой подозревали новый коронавирус, разгуливала в людных местах. Об этом рассказал мэр города Алексей Каспрук.

"У нас есть случай, мы разбирали эту ситуацию на совещании. Человек с высокой температурой просто несколько дней занимался делами. Она себе позволила перемещаться публичными местами. Слава Богу, там неподтвержденный коронавирус. Она имела контакт с теми людьми, у которых не подтвердился коронавирус", – сообщил городской голова.

Мэр отметил, что "не хотелось бы представить, что человек, который является носителем, передвигается публичными местами". Он призвал горожан, которые возвращаются домой из стран, в которых зафиксированы случаи заболевания, воздержаться от передвижения по городу.

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"Я очень прошу всех призываю – друзья, речь идет и о вашем здоровье, и о здоровье ваших родных, близких, окружающих. Если так случилось, что вы приехали из-за границы и даже чувствуете нормально, я понимаю, что есть желание сделать много дел к Пасхе. пожалуйста, воздержитесь ... У вас есть члены семьи, друзья, которые вам помогут. побудьте дома, побудьте в самоизоляции. Максимально избегайте лишних контактов", – подытожил мэр.

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Отметим, что, несмотря на угрозу распространения коронавируса в стране, людей призывают не паниковать. Как уберечь себя от заражения – рассказали медики.

Ранее мы писали, что в Черновицкой областной клинической больнице с подозрением на коронавирус находятся пять человек.

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