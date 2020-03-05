Коронавирус в Черновцах: родителей попросили не ходить в школы

В Черновцах, где обнаружили первый случай заражения новым коронавирусом, чиновники рекомендуют родителям учеников не ходить в школы. С такой просьбой к горожанам обратился мэр города Алексей Каспрук.

Он отметил, что часто родители с признаками ОРВИ приходят в школы.

"Рекомендовали администрациям – каждая из них будет принимать решение самостоятельно – об ограничении доступа взрослых в школы. Надеюсь, что родители, дедушки и бабушки с пониманием отнесутся к этому нововведению. Потому что это в первую очередь в интересах наших детей", – добавил городской голова.

Реклама

Также чиновники рекомендуют делать перемены в школе дольше и более качественно проветривать помещения.

В тренде На Донбассе не утихает вражеский огонь: в рядах ВСУ серьезные потери

Кроме того, Каспрук призвал администрации детсадов и родительские комитеты отменить в этом году весенние утренники.

Ранее мы писали, что в Черновцах в инфекционное отделение областной клинической больницы госпитализировали еще четырех человек с подозрением на коронавирус. У людей уже взяли анализы и отправили их образцы в вирусологическую лабораторию.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал усилия медиков по недопущению распространения коронавируса в стране. По его словам, ситуация находится под контролем.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама