Пограничников, которые проверяли жителя Черновцов с коронавирусом, отправили на обсервацию

Ближайшие две недели они проведут в инфекционном отделении военного госпиталя

Пограничников, которые проверяли на границе инфицированного COVID-19 жителя Черновцов, отправили на обсервацию. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

"Пограничники, которые осуществляли оформление этого гражданина, помещены в инфекционное отделение военного госпиталя на обсервацию", - говорится в сообщении.

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Также мы писали, что жену зараженного коронавирусом забрали в больницу из-за протестов соседей. Люди требовали, чтобы женщину также поместили в инфекционное отделение областной больницы, так как опасаются, что она может стать распространителем COVID-19.

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"Мы женщину забрали. Она нервничает и уставшая. Согласилась поехать с нами. Забрали сотрудники скорой помощи. Подчеркиваю, для этого нет никаких медицинских оснований. Она не представляет угрозы. Также для дезинфекции не было оснований. В подъезде дома провели дезинфекцию, потому что люди кричали", – рассказала заместитель директора департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Мария Полищук.

Напомним, житель Черновцов вместе с женой с 21 февраля путешествовал по Италии. Вернулась супруги домой 26 февраля, но на границе у них никаких симптомов болезни не обнаружили. Лихорадка и першение в горле появились у мужчины 28 февраля. Он сразу же обратился к семейному врачу, а 3 марта у него подтвердили коронавирус.

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