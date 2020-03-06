Еще одно подозрение на коронавирус: в Хмельницком госпитализировали мужчину

В Хмельницком с подозрением на инфекцию COVID-19 госпитализировали мужчину. Результаты анализа на вирус будут известны только на следующей неделе, сообщает "Суспільне".

Сейчас госпитализированный находится в Хмельницкой городской инфекционной больнице в тяжелом состоянии. Ему диагностировали двухстороннюю пневмонию.

"У нас пока больных коронавирус не обнаружено. На сегодня коронавируса нет и я надеюсь, мы все надеемся, что его не будет. Но обследовать мы должны, потому что, когда тяжелые пневмонии, мы всех их обследуем, мы всех направляем в лабораторный центр. Мы работаем, спокойно работаем, на следующей неделе будет результат. Пока все в процессе, он изолирован, с ним дыхательная аппаратура там. Но пока у нас нет подтверждения", – рассказала главный врач больницы Оксана Поддубная.

Реклама

Отметим, что больной оказался священнослужителем. 2 марта он вернулся из паломничества на гору Афон в Греции, а спустя два дня обратился к медикам. Мужчина жаловался на высокую температуру, и его сразу госпитализировали. 5 марта его состояние сильно ухудшилось, и медики перевели больного в реанимацию.

В тренде Усиление обстрелов и потери ВСУ: как прошли сутки на Донбассе

Также мы писали, что в Черновцах госпитализировали женщину, контактировавшую с человеком, у которого подозревают коронавирус – она жаловалась на температуру и головную боль.

Также сообщалось, что Владимиру Зеленскому из-за коронавируса предложили "закрыть" Черновицкую область и Черновцы.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама