Коронавирус в Тернопольской области: где больше всего зараженных

В Тернопольской области снова возросло число зараженных коронавирусом – инфекцию COVID-19 подтвердили у 287 человек. За последние сутки в регионе обнаружили семь новых случаев, сообщили в областном лабораторном центре Минздрава.
"Плюс семь подтвержденных случаев COVID-19 в Тернопольской области по состоянию на 10:00 15 апреля. В общем в области 287 больных", – говорится в сообщении.
Итак, инфицированные были обнаружены в:
- 154 – жители Монастырисского района (2 – летальных)
- 29 – жители Залещицкого района (2 летальных)
- 23 – жители Бучацкого района
- 21 – жители Чертковского района
- 14 – жители Козовского района (1 – летальный)
- 13 – жители Кременецкого района
- 13 – жители Тернополя
- 5 – жители Пидгаецкого района
- 4 – жители Шумского района
- 3 – жители Теребовлянского района
- 3 – жители Тернопольского района
- 1 – житель Бережанского района
- 1 – житель Зборовского района
- 1 – житель Борщевского района
- 1 – житель Збаражского района
- 1 – житель Гусятинского района
С начала эпидемии в регионе от коронавируса скончались пять человек. 15 инфицированных уже удалось вылечить. Пациентов выписали из больниц в:
- Монастырисский район – 12 человек
- Кременецкий район – 2 человек
- Тернопольский район – 1 человек
Кроме того, в Штабе рассказали о ситуации с коронавирусом в Тернополе. Сейчас в больницах города лечат 15 зараженных COVID-19.
Напомним, в Монастырисской больнице уже решили вопрос с утилизацией средств защиты и спецодежды медиков, которые раньше просто выбрасывали в реку.
На данный момент в Украине коронавирусом заразилось 3764 человека. 108 случаев оказались летальными, а 143 пациентов удалось вылечить. За последние сутки в стране зафиксировано 392 новых случая заражения.
Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк