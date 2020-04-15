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Коронавирус в Тернопольской области: где больше всего зараженных

15 апреля, 11:00

Тина Наринецкая

COVID-19 уже унес жизни пяти человек в регионе

В Тернопольской области снова возросло число зараженных коронавирусом – инфекцию COVID-19 подтвердили у 287 человек. За последние сутки в регионе обнаружили семь новых случаев, сообщили в областном лабораторном центре Минздрава.

"Плюс семь подтвержденных случаев COVID-19 в Тернопольской области по состоянию на 10:00 15 апреля. В общем в области 287 больных", – говорится в сообщении.

Итак, инфицированные были обнаружены в:

  • 154 – жители Монастырисского района (2 – летальных)
  • 29 – жители Залещицкого района (2 летальных)
  • 23 – жители Бучацкого района
  • 21 – жители Чертковского района
  • 14 – жители Козовского района (1 – летальный)
  • 13 – жители Кременецкого района
  • 13 – жители Тернополя
  • 5 – жители Пидгаецкого района
  • 4 – жители Шумского района
  • 3 – жители Теребовлянского района
  • 3 – жители Тернопольского района
  • 1 – житель Бережанского района
  • 1 – житель Зборовского района
  • 1 – житель Борщевского района
  • 1 – житель Збаражского района
  • 1 – житель Гусятинского района

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С начала эпидемии в регионе от коронавируса скончались пять человек. 15 инфицированных уже удалось вылечить. Пациентов выписали из больниц в:

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  • Монастырисский район – 12 человек
  • Кременецкий район – 2 человек
  • Тернопольский район – 1 человек

Кроме того, в Штабе рассказали о ситуации с коронавирусом в Тернополе. Сейчас в больницах города лечат 15 зараженных COVID-19.

Напомним, в Монастырисской больнице уже решили вопрос с утилизацией средств защиты и спецодежды медиков, которые раньше просто выбрасывали в реку.

Видео: Светлана Бездиль, Facebook

На данный момент в Украине коронавирусом заразилось 3764 человека. 108 случаев оказались летальными, а 143 пациентов удалось вылечить. За последние сутки в стране зафиксировано 392 новых случая заражения.

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