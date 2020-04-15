Коронавирус уже убил более 100 украинцев: новые данные

Только за последние сутки количество зараженных увеличилось на 392 человека

В Украине на сегодняшний день заразилось коронавирусом уже 3764 человека. Об этом сообщает Министерство здравоохранения со ссылкой на данные Центра общественного здоровья.

"По состоянию на 9:00 15 апреля в Украине 3764 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 108 летальных, 143 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 392 новых случая", – говорится в сообщении.

В лидерах продолжают оставаться Киев и Черновицкая область. Смотрите подробнее карту заболевших по регионам.

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Как сообщали новости "Сегодня", по состоянию на утро 14 апреля были лабораторно подтверждены 3372 случая COVID-19, из которых 98 летальных, еще 119 пациентам удалось вылечиться. Среди умерших больше всего людей в возрасте от 50 лет. Из общего числа зараженных инфекцию обнаружили у более чем 300 медиков. В лидерах остаются Киев и Черновицкая область.

В тренде Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 15 апреля

Отметим, что Украина потратила почти 1,5 млрд грн на закупку средств и услуг для борьбы с коронавирусом в стране, больше всего в Киевской области – 427 миллионов, а меньше всего припало на Луганскую область – всего 5 миллионов. Ранее президент Владимир Зеленский обещал миллион долларов тому, кто найдет вакцину или лекарства от коронавируса.

А тем временем в Украине пик заболеваний COVID-19 ожидается примерно с 17 апреля, накануне Пасхи. В то же время врачи из Черновцов рассказывают, что коронавирус стал более коварным. Кроме повышенной температуры, сухого кашля и слабости, проявляются новые неожиданные симптомы.

Смотрите видео из больницы, где лежат киевляне с COVID-19:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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