За последние сутки число инфицированных выросло на 325 человек

В Украине выросло количество зараженных за прошлые сутки. Теперь инфицированных коронавирусом стало 3102 человека. Об этом сообщает Министерство здравоохранения со ссылкой на данные Центра общественного здоровья.

"По состоянию на 9:00 12 апреля в Украине 3102 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 93 летальных, 97 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 325 новых случаев", – заявили в Минздраве.

Отметим, что в последние дни за сутки прирост в количестве зараженных был на уровне 266, 308, 311 человек.

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В лидерах остаются Киев и Ивано-Франковская область. Также появились первые зараженные в Николаевской области. Смотрите подробней карту заболевших по регионам.

В тренде В Украине рекордный рост заражений коронавирусом за сутки

Как сообщали новости "Сегодня", по состоянию на утро 12 апреля были лабораторно подтверждены 2777 случаев COVID-19, из которых 83 летальных (40 мужчин и 43 женщины), еще 89 пациентам удалось вылечиться. Среди умерших больше всего людей в возрасте от 50 лет – их 85,5%. Из общего числа зараженных инфекцию обнаружили у более чем 330 медиков.

Отметим, что президент Владимир Зеленский пообещал миллион долларов тому, кто найдет вакцину или лекарства от коронавируса. А пока в Украине ищут способ, как победить заразу, Виктор Ляшко сделал тревожный прогноз – коронавирусная инфекция в Украине может стать сезонным заболеванием и будет возвращаться циклически. Также санврач рассказал, что в Украине пик заболеваемости COVID-19 ожидается приблизительно 17 апреля. Он отмечает, что сейчас Украина движется по оптимистичному сценарию развития эпидемии.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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