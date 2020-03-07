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Коронавирус в Украине: в Черновцах госпитализировали еще одного "подозреваемого"

7 марта, 17:18

Руслан Ровик

Пациент вернулся из поездки в страну, где зафиксировали коронавирус

В Черновцах медики госпитализировали еще одного человека, у которого подозревают инфицирование коронавирусом.

Об этом сообщили в Черновицкой областной государственной администрации.

"Еще одного человека с подозрением на коронавирус госпитализировали 7 марта в областную клиническую больницу", – говорится в сообщении.

Как стало известно, у пациента проявились признаки инфекционного заболевания, и, кроме того, он прибыл из страны, где уже зафиксированы случаи заражения COVID-19.

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В настоящее время в Черновицкой области с подозрением на коронавирус госпитализированы семь человек.

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Напомним, 3 марта в Черновцах был подтвержден первый в Украине случай коронавируса – у мужчины, который с женой вернулся из Италии.

Позже в Черновицкой области решили объявить карантин – были приостановлены занятия в школах и вузах, а также рекомендовалось закрыть детские сады.

Стоит добавить, что в Минздраве предупреждали, что будут вводиться ограничения на проведение массовых мероприятий, а также закрываться школы.

Где можно провериться на коронавирус – смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Черновцы госпиталь инфекция коронавирус

Источник: Сегодня

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