Коронавирус в Украине: в Черновцах госпитализировали еще одного "подозреваемого"

Пациент вернулся из поездки в страну, где зафиксировали коронавирус

В Черновцах медики госпитализировали еще одного человека, у которого подозревают инфицирование коронавирусом.

Об этом сообщили в Черновицкой областной государственной администрации.

"Еще одного человека с подозрением на коронавирус госпитализировали 7 марта в областную клиническую больницу", – говорится в сообщении.

Как стало известно, у пациента проявились признаки инфекционного заболевания, и, кроме того, он прибыл из страны, где уже зафиксированы случаи заражения COVID-19.

Реклама

В настоящее время в Черновицкой области с подозрением на коронавирус госпитализированы семь человек.

Напомним, 3 марта в Черновцах был подтвержден первый в Украине случай коронавируса – у мужчины, который с женой вернулся из Италии.

Позже в Черновицкой области решили объявить карантин – были приостановлены занятия в школах и вузах, а также рекомендовалось закрыть детские сады.

Стоит добавить, что в Минздраве предупреждали, что будут вводиться ограничения на проведение массовых мероприятий, а также закрываться школы.

Где можно провериться на коронавирус – смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама