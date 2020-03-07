Коронавирус в Украине: в Черновцах госпитализировали еще одного "подозреваемого"

В Черновцах медики госпитализировали еще одного человека, у которого подозревают инфицирование коронавирусом.
Об этом сообщили в Черновицкой областной государственной администрации.
"Еще одного человека с подозрением на коронавирус госпитализировали 7 марта в областную клиническую больницу", – говорится в сообщении.
Как стало известно, у пациента проявились признаки инфекционного заболевания, и, кроме того, он прибыл из страны, где уже зафиксированы случаи заражения COVID-19.
В настоящее время в Черновицкой области с подозрением на коронавирус госпитализированы семь человек.
Напомним, 3 марта в Черновцах был подтвержден первый в Украине случай коронавируса – у мужчины, который с женой вернулся из Италии.
Позже в Черновицкой области решили объявить карантин – были приостановлены занятия в школах и вузах, а также рекомендовалось закрыть детские сады.
Стоит добавить, что в Минздраве предупреждали, что будут вводиться ограничения на проведение массовых мероприятий, а также закрываться школы.
Где можно провериться на коронавирус – смотрите в сюжете:
Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк