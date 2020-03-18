Коронавирус во Львове: в больницу с подозрением госпитализировали 24 человека

Эти люди только недавно вернулись из-за границы

Во Львове 24 человека госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

"Во Львове есть 24 человека госпитализированных. У всех есть эпиданамнез – основания для подозрения на коронавирус. В первую очередь, это то, что человек был за границей. Из этих 24 человек есть все признаки заболеваниями, но лабораторно подтверждено этого нет", - рассказала руководитель штаба принятия оперативных решений в условиях угрозы эпидемии коронавирусной инфекции во Львове Галина Сличная.

У всех пациентов уже взяли образцы для анализов и направили их в Киев. Из этих 24 человек 12 – это жители Львова, остальные – области. Все они – молодого возраста, и недавно вернулись из-за границы.

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Ранее мы писали, что во Львове в инфекционную больницу с подозрением на коронавирусную инфекцию попала 71-летняя женщина. Она только недавно вернулась из Италии.

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Напомним, по состоянию на сегодняшнее утро в Украине зафиксировали 14 случаев заражения коронавирусом. Два из них оказались летальными.

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