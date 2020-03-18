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Приехала из Италии: во Львове коронавирус заподозрили у пенсионерки

18 марта, 09:39

Тина Наринецкая

Состояние пациентки медики оценивают как средней тяжести

Во Львове в инфекционную больницу с подозрением на коронавирусную инфекцию попала 71-летняя женщина. Об этом рассказал заместитель директора инфекционной больницы Игоря Берник, сообщает издание "Діло".

Пациентка оказалась жительницей Червонограда. Женщина недавно была в Италии. Первые симптомы инфекции у нее появились спустя 13 дней после возвращения домой. Сейчас ее состояние медики оценивают как близкое к средней тяжести, но стабильное.

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Отметим, что подъезд и квартиру, где жила госпитализированная, уже продезинфицировали.

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Ранее мы писали, что во Львовской инфекционной больнице находятся 14 пациентов с симптомами респираторной инфекции, у которых подозревают коронавирус. У них уже взяли образцы биологического материала и отправили на исследование в Киев.

Отметим, что на данный момент в Украине заражение коронавирусом подтвердили у 14 человек. Два случая оказались летальными: в Житомирской области от COVID-19 умерла 71-летняя пенсионерка, а в Черновицкой – 33-летняя женщина.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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