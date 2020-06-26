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Коронавирус во Львовской области: число заболевших резко возросло

26 июня, 13:36

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

От COVID-19 в регионе скончались 126 человек

Эпидемия коронавирусной инфекции продолжает набирать обороты в Украине. Антилидером по росту числа зараженных в стране все еще остается Львовская область. За последние сутки в регионе COVID-19 диагностировали у 209 человек.

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Как рассказала во время брифинга заместитель городского головы Львова и руководитель городского штаба по противодействию коронавирусу Галина Сличная, с начала эпидемии в области инфекцию подтвердили 4836 человек. Жизни 126 из них спасти не удалось. А вот 725 зараженных пациентов выздоровели.

Сейчас же, по словам чиновников, в областной инфекционной больнице спасают 189 человек. Восемь из них сейчас находятся в реанимации. Еще двух пациентов подключили к аппарату ИВЛ. Также известно, что 25 июня местные лабораторные центры провели 1238 ПЦР-тестов на коронавирус.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский обсудил с членами правительства последние антирекорды по коронавирусу в Украине, а также увеличение количества штрафов для украинцев за несоблюдение ограничительных мер.

Также мы сообщали, что министр здравоохранения Максим Степанов уже пригрозил украинцам штрафами и ужесточением карантина.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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