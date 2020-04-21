Коронавирус во Львовской области: инфицированных стало больше, больные прибывают даже ночью

Ночью с подозрением на инфекцию в больницы Львова попали пять человек

Во Львовской области продолжает расти число зараженных коронавирусной инфекцией – COVID-19 в регионе уже подтвердили у 256 человек. Об этом сообщили в пресс-службе местной областной госадминистрации.

10 из этих случаев оказались летальными. 26 пациентов уже удалось вылечить от инфекции. Сейчас коронавирус в области подозревают у 96 человек. Пациенты с подозрением в больницы тут поступают даже ночью.

"В период с 23:00 20 апреля по 8:30 21 апреля, в области с подозрением на коронавирусной инфекцией обратились еще 5 человек. Пациенты из города Львова и Моршина", – рассказали в ОГА.

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Как рассказала врач-эпидемиолог Львовской областной инфекционной клинической больницы Наталья Тимко, сейчас на лечении в областной инфекционной клинической больнице находятся 100 человек, а на самоизоляцию отправили 935 человек. Состояние большинства больных медики оценивают как средней тяжести. 14 пациентов сейчас находятся в тяжелом состоянии. Пациентов на аппарате ИВЛ пока нет.

Всего же с начала эпидемии во Львовской области с подозрением COVID-19 к медикам обратился 1241 человек.

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Напомним, в Украине снова возросло число заболевших на COVID-19. На данный момент в стране коронавирусом заразились 6125 человек.

Также сообщалось, что карантин в Украине в связи с распространением коронавируса, скорее всего, продлят.

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