Львовские таможенники перехватили контрабанду меха

Львовские таможенники изъяли партию из 99 норковых шкур, которые украинка пыталась ввезти из Польши.

Мех был найден при осмотре машины – шкурки были спрятаны под передними сиденьями, в отсеке двигателя и у аккумулятора. Таможенники составили административный протокол, а товар изъяли.

Напомним, ранее в Мукачево Закарпатской области изъяли крупнейшую партию контрабандных сигарет в истории Украины. Стоимость найденного товара составляет 70 млн грн. Кроме этого, выявлено 13 грузовых автомобилей, которые перемещали подакцизную продукцию.

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А в Черновицкой области на границе с Румынией пограничники обнаружили табачную контрабанду стоимостью более 6 млн гривен – одну из крупнейших за последние пять лет.

Кроме того, сообщалось, как закарпатские контрабандисты доставляют за границу сигареты и сколько на этом зарабатывают. Уникальный эксперимент провели журналисты "Сегодня".

Напомним, Украина уже стала лидером по контрабанде сигарет в Европу. За год из Украины в ЕС попало 5,8 млрд сигарет.

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