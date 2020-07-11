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Серьезное ДТП во Львовской области: есть погибший и пострадавшие

11 июля, 15:35

Руслан Ровик Руслан Ровик

На дороге не разминулись два грузовика и две легковушки

Во Львовской области произошло столкновение четырех автомобилей. В результате аварии один человек погиб, еще трое получили ранения.

Об этом сообщили на официальном сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Авария произошла 10 июля недалеко от села Чишки Пустомытовского района – там на дороге не разминулись грузовик Renault, автомобили Dodge и Mersedes-Benz, а также бетономешалка DAF.

"В результате ДТП погиб водитель автомобиля Mersedes-Benz и травмирован водитель грузового автомобиля Renault, которого с травмами средней степени тяжести госпитализированы. Водитель автомобиля Dodge и бетономешалки DAF от госпитализации отказались", - отметили спасатели.

В ГСЧС подчеркнули, что погибшего водителя пришлось деблокировать из автомобиля с помощью специальных инструментов.

Напомним, ранее в Днепре микроавтобус Volkswagen на выезде из города выехал на встречную полосу и столкнулся с Ford. В результате два пассажира этой машины, мужчина и женщина, погибли на месте, а водитель позже скончался в больнице.

Ранее мы сообщали, что в Днепре у маршрутки отказали тормоза. В масштабной аварии пострадал ребенок.

А во Львове пьяный водитель устроил настоящий погром:

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авария ДТП грузовик бетономешалка Львовская область смертельное ДТП

Источник: Сегодня

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