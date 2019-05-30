Крушение вертолета в Ровенской области: фото и подробности о военных

Все четверо погибших служили в 16-й отдельной бригаде армейской авиации "Броды"

Появились фото и подробности о военных, погибших в результате падения вертолета в Ровенской области.









Как выяснил волонтерский Фонд "Вернись живым", полковнику Игорю Ярославовичу Мазепе было 40 лет. Он занимал должность командира 16-й отдельной авиационной бригады с 2018 года. В июле 2014 года был награжден орденом Даниила Галицкого "за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге во время российско – украинской войны".

В октябре 2015 Игорь Мазепа стал заместителем командира с летной подготовки 18-отдельного вертолетного отряда Миссии ООН в ДР Конго. Он, в частности, проводил учебно-тренировочные полеты ночью с экипажами вертолетов Ми-8 и Ми-24.

"Для большинства летчиков выполнение этих упражнений в ДР Конго – привычный элемент курса боевой подготовки. За время нашей ротации полеты в условиях высокогорья, полеты и посадки на небольшие по площади площадки стали для нас постоянными, и мы их ежедневно выполняем", – говорил тогда Игорь Мазепа.

У полковника остались жена и сын Артем.

Борттехнику старшему лейтенанту Павлу Дацюку было 25 лет, он родом с поселка Гаи Львовской области. По словам местных жителей, у парня примерно 40 дней назад умер отец.

Пилоту Владиславу Попенко было 25 лет, он уроженец Винницы.

Борттехнику Василию Романюку, который родом из города Броды, было 38 лет.

Все четверо погибших, служили в 16-й отдельной бригаде армейской авиации "Броды", известной участием в миротворческих миссиях ООН. Бригада с первых дней принимала участие в войне на Донбассе. И одной из первых понесла потери. Так, 2 мая 2014 вблизи села Карповка под Славянском боевики сбили два вертолета Ми-24, в результате чего погибли пятеро военных.

Напомним, в Ровенской области потерпел крушение вертолет армейской авиации Ми-8. Связь с вертолетом была потеряна 29 мая в 23:27 во время учебно-тренировочного полета. Как выяснилось, Ми-8 упал упал возле села Сестрятин в Радивиловском районе.

После падения в Ровенской области военный вертолет Ми-8 загорелся. В 1:02 30 мая подразделениями ГСЧС пожар ликвидировали. В результате аварии погибли четверо членов экипажа, передают в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Главнокомандующему ВСУ генералу Хомчаку взять расследование обстоятельств трагедии под личный контроль.

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