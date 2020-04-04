Купите продукты и не выходите из дома: на Буковине введут новые жесткие ограничения

За 3 апреля в Черновицкой области вылечились три человека

В Черновицкой области на выходные 4-6 апреля власти вводят режим максимального ограничения любого перемещения людей из-за распространения коронавируса. Об этом сообщил председатель Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук на своей странице в Facebook.

Он отметил, что ограничения вводятся с 13:00 субботы, 4 апреля, до 6:00 понедельника, 6 апреля.

"В субботу (4 апреля) просим всех жителей области к 13:00 приобрести необходимые продукты питания с расчетом на двое суток. Призываем оставаться дома и не покидать свои дома до 6:00 понедельника (6 апреля) ", – говорится в сообщении Осачука.

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Также он уточнил, что за 3 апреля в Черновицкой области выздоровели от коронавируса три человека, два из Заставы и один – из Глыбокой. Двое из них – дети, они лечились дома.

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"Таким образом, наши медики вылечили от COVID-19 уже 11 пациентов. Официально подтвержден еще 31 случай заражения коронавирусом. Общая численность больных на Буковине от первого установленного факта инфицирования составляет 202 человека", - добавил глава ОГА.

Напомним, в Одессе на борьбу с нарушителями карантина вышли усиленные патрули. В состав патрулей входят спасатели и полицейские.

Кроме того, Киев закупил 400 видеокамер, которые будут измерять температуру тела и распознавать лица. Камеры стоят 65 миллионов гривен. Их купили в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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