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Лавины и мокрый снег: спасатели предупредили об опасности в Карпатах

4 марта, 08:57

Тина Наринецкая

В горах объявили снеголавинную опасность 3 уровня

Пока в большинстве областей Украины будет царить настоящая весна, на Карпаты и Закарпатье сегодня, 4 марта, обрушится непогода. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

По прогнозам синоптиков, в регионе пройдут сильные дожди, в горах – с мокрым снегом. Из-за ухудшения погодных условий синоптики объявили в области желтый уровень опасности. Кроме того, из-за непогоды в горах есть риск схода лавин.

"По данным УкрГидрометцентра, 4 марта в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей в связи со снегопадами и метелью ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", – рассказали спасатели.

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Ранее мы писали, что февраль 2020 года в Киеве стал одним из самых теплых почти за 140 лет. Так, среднемесячная температура февраля в столице составляла +2,5 градуса, что на 6,7 градуса выше климатической нормы.

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Отметим, что повышение температуры в Украине привело к изменению продолжительности сезонов в стране. Но март, как прогнозируют синоптики, будет неожиданно холодным.

Как украинцы пережили нетипично теплую зиму – смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Непогода в Украине

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Карпаты спасатели непогода лавины горы опасность ГСЧС предупреждение

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