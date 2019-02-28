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Во Львове прощаются с бойцом ООС: не выдержало сердце

Сегодня, 16:08

Игорь Гуменчук был полицейским и занимался охраной правопорядка в Мариуполе, у него осталось трое детей

Фото: Facebook
Во Львове прощаются с бойцом ООС: не выдержало сердце //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/7ea/b57/5c77eab57b3c8.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/7ea/b57/5c77eab57b3c8.png Запад Игорь Гуменчук был полицейским и занимался охраной правопорядка в Мариуполе, у него осталось трое детей

Во Львове сегодня прощаются со старшим сержантом полиции Игорем Гуменчуком.  До последнего дня жизни он находился в Мариуполе, где обеспечивал охрану общественного порядка.

По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ. Как сообщают очевидцы, вечером он лег спать, а на утро следующего дня его обнаружили мертвым. У Игоря Гуменчука остались дочь, два сына и жена.

"Прощальная процессия проходит в гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла, а завтра, 1 марта, похоронная процессия отправится на Лычаковское кладбище, где на поле 76 состоится погребение", – сообщают в полиции.

Известно, что Игорь Гуменчук, 1974 года рождения, в период с июня 2014 г.  по ноябрь 2015 г.  проходил службу в органах внутренних дел  милиционером батальона патрульной службы милиции особого назначения "Львов". С ноября 2015по февраль 2019 -  в Нацполиции,  на должности полицейского взвода № 1 роты № 1 батальона патрульной службы полиции особого назначения "Львов".

За весь период прохождения службы он 16 раз находился в ротационных группах в зоне проведения АТО и ООС в Донецкой и Луганской областях.

Не так давно мы писали, что в Днепровском военном госпитале от полученных ранений во время обстрела в районе населенного пункта Зайцево Донецкой области умер Юрий Довганык. Недавно ему исполнилось 47 лет.

Ранее во Львовском госпитале скончался боец 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Сергей Горбач. У бойца врачи обнаружили инсульт, он долгое время был в реанимации.

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Тег Львов, полицейский, боец , ООС

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