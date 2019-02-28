Во Львове прощаются с бойцом ООС: не выдержало сердце
Игорь Гуменчук был полицейским и занимался охраной правопорядка в Мариуполе, у него осталось трое детей
Во Львове сегодня прощаются со старшим сержантом полиции Игорем Гуменчуком. До последнего дня жизни он находился в Мариуполе, где обеспечивал охрану общественного порядка.
По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ. Как сообщают очевидцы, вечером он лег спать, а на утро следующего дня его обнаружили мертвым. У Игоря Гуменчука остались дочь, два сына и жена.
"Прощальная процессия проходит в гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла, а завтра, 1 марта, похоронная процессия отправится на Лычаковское кладбище, где на поле 76 состоится погребение", – сообщают в полиции.
Известно, что Игорь Гуменчук, 1974 года рождения, в период с июня 2014 г. по ноябрь 2015 г. проходил службу в органах внутренних дел милиционером батальона патрульной службы милиции особого назначения "Львов". С ноября 2015по февраль 2019 - в Нацполиции, на должности полицейского взвода № 1 роты № 1 батальона патрульной службы полиции особого назначения "Львов".
За весь период прохождения службы он 16 раз находился в ротационных группах в зоне проведения АТО и ООС в Донецкой и Луганской областях.
Не так давно мы писали, что в Днепровском военном госпитале от полученных ранений во время обстрела в районе населенного пункта Зайцево Донецкой области умер Юрий Довганык. Недавно ему исполнилось 47 лет.
Ранее во Львовском госпитале скончался боец 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Сергей Горбач. У бойца врачи обнаружили инсульт, он долгое время был в реанимации.
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