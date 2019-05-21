Ливни в Ровенской области: под водой 11 тысяч гектаров земли

Больше всего пострадали города и поселки на севере области



















На севере Ровенской области вследствие обильных дождей пострадали дома и земельные участки жителей Рокитновского, Сарненского, Березнивского и Корецкого районов. По информации Ровенской ОГА, в минувшие дни из-за непогоды было затоплено около 11 тыс. гектаров земли.

Однако, ситуация по состоянию на сегодняшний день, 21 мая, уже стабилизировалась, интенсивность осадков значительно уменьшилась, уровень воды существенно падает. Об этом сообщают в ГСЧС.

В настоящее время спасатели оказывают помощь гражданам в откачке воды из частных хозяйств села Ракитное и Масевичи Рокитновского района, города Березно и поселка Володимирец. Для оказания помощи населению привлечено 21 человек личного состава спасателей и 10 единиц спецтехники.

На Прикарпатье, вследствие интенсивных ливней подтоплены домохозяйства во многих селах и городах:

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Ранее сообщалось, в Черновицкой области жители одного из сел сняли на видео мощный смерч, который за считанные минуты вырывал с корнем деревья.

А 16 мая по Житомирской области пронесся ураган, а местами выпал град. В частности, о непогоде сообщали жители Новоград-Волынского и Олевского районов. Смерч пронесся по нескольким населенным пунктам района: в селах Анета, Пилиповичи, Мастерская Воля и Городище.

Ранее непогода накрыла Винницу – в городе прошел сильный ливень. Улицы за считанные минуты покрыла вода, а в некоторых местах лужи были глубиной до полуметра.

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