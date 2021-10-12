Локдаун неизбежный? На Волыни в 16 школах и садиках начались вспышки COVID-19

Их зафиксировали на территории всех районов области

Новая вспышка коронавируса в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

На Волыни в 16 учебных заведениях обнаружили вспышки коронавируса. Их зафиксировали на территории всех районов области.

Об этом сообщила главный санитарный врач Волыни Наталия Янко на брифинге во вторник, 12 октября.

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Где именно зафиксировали вспышки COVID-19 на Волыни?

Как стало известно, в Луцком районе – пять вспышек COVID-19: в Киверцевском медколледже, Княгининовском лицее и детских садах №3 и №19 в Луцке.

Также вспышку зарегистрировали в Камень-Каширском районе: в школах поселков Выдерта, Грудки, Полыце, Черчье и лицее №2.

Во Владимир-Волынском районе три вспышки: в детском саду в Нововолынске, лицее Нововолынска и Иваныча.

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Кроме того, в районе Ковеля обнаружили вспышку заболеваемости в школе и детском саду Турийска, а также областном лицее с усиленной физподготовкой.

Янко отметила, что при этом всем есть большой круг контактных лиц, и в семьях, где также регистрируются вспышки заболеваний.

В Украине снова ухудшилась ситуация с коронавирусом. Фото: коллаж "Сегодня"

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Какая ситуация с коронавирусом в Украине на сегодняшний день?

В Украине за последние сутки выявили 11 996 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это на 3164 человека больше, чем вчера.

Всего инфекцию подтвердили у 2 562 085 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 352 жителей Украины (всего – 59 052). Вылечить удалось 2 297 899 инфицированных (5 419 – за последние сутки).

Какие ограничения действуют сейчас по всей стране

С 23 сентября в Украине введен желтый уровень эпидемической опасности. С тех пор в стране действуют новые ограничения, в частности:

запрещены массовые мероприятия с участием более 1 человека на площади 4 кв. метра или с заполненностью залов более двух третей мест в каждом отдельном зале;

не более 4 человек за столиком в заведении общественного питания, а расстояние между столами – минимум 1,5 метра;

кинотеатры и другие учреждения культуры работают с заполненностью в залах меньше двух третей мест или 50% мест в каждом отдельном зале;

спортивные залы и фитнес-центры работают только в случае ограничения количества посетителей из расчета один человек на 10 кв. метров площади.

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