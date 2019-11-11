Луцкий городской транспорт переходит на электронные билеты: видео

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Электронные карточки на общественный транспорт с 11 ноября должны заработать в Луцке. Но несмотря на то, что электронный билет должен стать удобным заменителем наличных, часть жителей и маршрутчики против таких нововведений.

Немало пассажиров так и не смогли купить проездные документы. Более того, перевозчики угрожают остановить маршрутки.

Системой электронного билета уже оборудовали все троллейбусы Луцка. Сначала пассажиры будут рассчитываться специальными карточками, а затем – кредитками и смартфонами.

Считывателей при входе в салон будет три. А еще для безопасности пассажиров будет работать видеокамера. Такие новации лучане поддерживают.

"Возможно это будет классно, что ты зашел, заплатил и уехал. Но это не поддерживают водители, потому что им ставят маленькую зарплату. Для нас лучше, потому что будет меньше халявщиков", – говорит лучанка Ольга Прокупчук.

Однако переход на электронный билет происходит с осложнениями. Из 40 запланированных терминалов – в городе установили 30, и не все работают, жалуются студенты.

"Надеялись, что пойдем и сделаем билет сегодня. Это некомфортно в том плане, что для того, чтобы съездить из центра на окраину Луцка, можно было сесть на любой автобус, заплатить деньги и все. А сейчас эти билеты. Не всегда получается их сделать – это некомфортно и плохая идея", – рассказывает студентка Мария Середюк.

Многократно действующая карта будет стоить 35 гривен. Школьникам должны выдать персональные билеты. А вот льготники их получают в управлениях соцзащиты. Чиновники признают, переход происходит с опозданием, ведь из 50 тысяч льготников Луцка электронные билеты получила только треть.

"До понедельника планируем через терминалы продать 50 тысяч билетов. Чтобы граждане могли легко воспользоваться электронной системой оплаты проезда. Возможно, она не заработает в полном объеме, так как осталось оборудовать еще 150 автобусов", – отметил Владимир Степанов, начальник городского управления транспорта Луцка.

Проблем добавили и частные перевозчики. Маршрутчики заявили, что из-за электронного билета остановятся автобусы на 14 маршрутах. Говорят, им не выгодна такая система расчетов, будут работать в убыток.

"После этого решения нам необходимо закрываться, и 200 работников останутся без работы. Мы такие же члены луцкой общины, как и пассажиры. Почему так власть относится к предприятиям, которые зарегистрированы и платят налоги", – недоумевает перевозчик Сергей Демин.

В мэрии идут на уступки: чтобы избежать проблем, будет переходный период – еще некоторое время пассажиры смогут рассчитываться наличными. Оплата проезда кредитками и смартфонами заработает с нового года.

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