Луцкий террорист выдвинул ультиматум: подробности

Одна из заложниц захваченного в Луцке автобуса связалась с журналистами и сообщила о том, что им дали полчаса, чтобы власть выполнила требования террориста.Также женщина просила, чтобы журналисты требовали видеообращение от президента Украины Владимира Зеленского.

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Как сообщает "Первый", женщину зовут Руслана. Это второй звонок в редакцию из автобуса в центре Луцка.

Передаем этот разговор дословно:

Лучанка: Что, ему трудно сделать видео, сделать видео? Настолько трудно? Просто сделать видео всем тем придуркам. Шевчук и все? Нам перезвонили и сказали, что они не могут. Полчаса дали. Уже меньше осталось.

Журналист: Полчаса, а дальше что?

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Лучанка: Вы пишите к нему напрямую. Или что? Поднимайте как-то.

Журналист: Мы освещаем все на своих ресурсах.

Лучанка: Что, нельзя найти Зеленского, что, он скрывается?

Журналист: В Луцке есть министр...

Лучанка: Они перезвонили, некий Женя перезвонил, что он не будет делать требования.

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Журналист: Как вы себя чувствуете? Все хорошо?

Лучанка: (пауза) ...Да. Только дрон, сейчас будет граната срываться, сейчас будет граната.

(шуршание, раздается взрыв)

Журналист: Руслана, все хорошо?

Лучанка: Делают из него слабого. Чтобы он был слабым. Он говорит, что он не лежал в больнице. Понаписали Бог знает что, а он сердится за это.

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Журналист: Уже опровергли информацию о психушке.

Лучанка: Зачем они его нервируют? Пишите. Ну пишите. Поднимите того же Зеленского. И того Авакова, сраки свои хай поднимут.

Журналист: Он хочет именно Зеленского?

Лучанка: Шевчук. Зеленский, чтобы первым выложил обращение. Там несложные требования. И сказать, чтобы посмотрели фильм. Это трудно? Уже не хочу даже говорить ни с кем. Сколько мы можем вас просить?

(женским голосом сбоку кто-то кричит "Давайте скорее! Давайте, пожалуйста, поскорее! У всех дети! Дома ждут!")

Лучанка: Семь часов! Они за семь часов не могут шевельнуться? Пусть сделается к нему видеообращение.

Журналист: Все ваши требования печатают.

Лучанка: Это мало. Это надо звонить, чтобы уже. Чтобы произошло за минуту. На его странице пусть сделает это видео, это 5 минут времени займет! 5 минут – и спасти столько людей! Там внизу есть, что должен сказать Зеленский. Все есть. Все я перекинула. Больше ничего он не просит.

Журналист: У вас есть вода?

Лучанка: Давайте. Шевелитесь.

Напомним, сегодня утром, 21 июля, в центре Луцка мужчина захватил автобус с заложниками, при себе он имеет взрывчатку и оружие.

В городе уже ввели оперативный план "Заложник", а территория центра города перекрыта для обеспечения безопасности граждан.

Также ранее мы сообщали, что в МВД опровергли информацию о том, что луцкий террорист лечился в психбольнице.

Все подробности инцидента читайте в материале сайта "Сегодня": "Захват заложников в Луцке: последние новости с места ЧП (фото, видео)".

Видео: Владимир Грисюк, "Сегодня"

Все подробности в спецтеме Захват заложников в Луцке

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