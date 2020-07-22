"Уже находился под наблюдением полиции": появились новые подробности о "луцком террористе"

Максим Кривош, который 21 июля захватил автобус с заложниками в Луцке, уже находился под наблюдением правоохранителей. Об этом во время брифинга рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в Волынской области Юрий Крошко.

"В поле зрения он был, в пределах полномочий Национальной полиции осуществлялся надзор, но в последнее время такой необходимости не было", – сообщил правоохранитель.

Реклама

Также, как рассказал начальник управления СБУ в Волынской области Павел Данюков, этой ночью СБУ провела допрос подозреваемого.

"В ночное время был проведен допрос. Пока о сотрудничестве речи не было. После второго-третьего допроса можно будет говорить", – отметил он.

Видео: facebook.com/watch/policevolyn

Напомним, ранее в МВД заявили, что президент Украины Владимир Зеленский правильно сделал, что пошел на переговоры с террористом в Луцке, потому что это позволило освободить людей и не рисковать их жизнями при возможном штурме автобуса.

Как известно, утром, 21 июля, Максим Кривош, которого уже прозвали "луцким террористом", захватил в Луцке рейсовый автобус с 13 пассажирами. Полиция на протяжении дня вела переговоры с ним, подключился даже президент, после чего злоумышленник сам сдался.

Позже Зеленский рассказал о деталях переговоров.

Реклама

Все подробности в спецтеме Захват заложников в Луцке

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама