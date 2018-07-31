Львов снова "отхлестал" сильный ливень

В центре города улицы затоплены мутной водой с песком, котрый должны были использовать для ремонта улиц

Во Львове снова прошел сильный ливень, который успел за неполных полчаса затопить улицы города мутной водой. Сегодня, 31 июля раскаты грома были такими мощными, что, казалось, из окон начнут сыпаться стекла.

"31 июля во Львове – переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы, днем град. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем порывистый, шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха днем 26-31°С тепла", – сообщает Львовский областной центр по гидрометеорологии Украины.

В соцсетях уже появилась масса видео и фото, где показаны все "прелести" львовской непогоды. Некоторые из местных шутников даже предлагают засадить город бананами, намекая на тропический имидж города – дождь льет каждый день, сменяется жарой, а на носу – последний месяц лета.

Ранее мы писали о том, что мощный ливень, который прошел во Львове в воскресенье, 29 июля, затопил дороги и тротуары города. Всего за час Львов превратился в сплошную лужу.

А в Одессе после мощного ливня, который шел в ночь на 27 июля, Таможенная площадь города была залита грязью, которую туда смыло по Деволановскому спуску

Также в некоторых районах Киева 26 июля прошел град, а сильный ветер валил деревья на машины и электропривода.