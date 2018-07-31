Львов снова "отхлестал" сильный ливень

Сегодня, 17:10

В центре города улицы затоплены мутной водой с песком, котрый должны были использовать для ремонта улиц


Львов затопило. Фото: Варта-1

Львов затопило. Фото: Варта-1

Львов затопило. Фото: Варта-1

Во Львове снова прошел сильный ливень, который успел за неполных полчаса затопить улицы города мутной водой. Сегодня, 31 июля раскаты грома были такими мощными, что, казалось, из окон начнут сыпаться стекла.

"31 июля во Львове – переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы, днем град. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем порывистый, шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха днем 26-31°С тепла", – сообщает Львовский областной центр по гидрометеорологии Украины.

В соцсетях уже появилась масса видео и фото, где показаны все "прелести" львовской непогоды. Некоторые из местных шутников даже предлагают засадить город бананами, намекая на тропический имидж города – дождь льет каждый день, сменяется жарой, а на носу – последний месяц лета.

02_17

Ранее мы писали о том, что мощный ливень, который прошел во Львове в воскресенье, 29 июля, затопил дороги и тротуары города. Всего за час Львов превратился в сплошную лужу.

А в Одессе после мощного ливня, который шел в ночь на 27 июля, Таможенная площадь города была залита грязью, которую туда смыло по Деволановскому спуску

Также  в некоторых районах Киева 26 июля прошел град, а сильный ветер валил деревья на машины и электропривода.
ветер, Львов, ливень, грозы

Вы сейчас просматриваете новость "Львов снова "отхлестал" сильный ливень ". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Фото из открытых источников

Украинский самолет не долетел до Египта и пошел на аварийную посадку

Сегодня, 09:39

Лайнер из Львова в Шарм-аль-Шейх был вынужден пойти на посадку в Киеве

Днепр

Фото: Facebook

Потоп в Днепре: из метро лилась вода, а на дороге появился бассейн

Вчера, 12:59

У спасателей и коммунальщиков города 28-29 июля после мощных ливней возникло немало проблем
Загрузка...

Запад

Фото: pixabay

Мощный ливень прошел во Львове: улицы города затопило

Вчера, 12:59

Дождь шел всего час, но успел превратить город в сплошную лужу

Украина

Автор фото: Григорий Салай, "Сегодня"

Украину сегодня будут терзать ливни и град: синоптики объявили штормовое предупреждение

Вчера, 10:28

В некоторых областях существует угроза подтоплений территорий из-за выхода воды из рек
Загрузка...