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Во Львове выпал майский снег (фото и видео)

6 мая, 16:25

Татьяна Власенко

Зеленые деревья стали белыми

Во Львове неожиданно выпал майский снег. Как сообщают сегодня, 6 мая, львовяне в соцсетях, погода в городе начала портиться с самого утра: похолодало и шел мокрый дождь.

А уже к обеду жители многих районов начали снимать и выкладывать фото и видео погодного катаклизма – майского снега.

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"С Новым годом!" – принялись поздравлять друг друга горожане.

Фото: FB

"6 мая 2020 года. Львов. Заснежило", – подписал видео пользователь Facebook Роман Метельский.

Как сообщал сайт "Сегодня", ранее снегом засыпало Карпаты. Фото заснеженной вершины Поп Иван опубликовал Черногорский горный поисково-спасательный пост.

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Фото: Черногорский горный поисково-спасательный пост

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"По состоянию на 08:00 06.05.2020 на г. Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 30 м. Ветер северо-западный 11 м/с. Температура воздуха -6 °С. Падает мелкий снег", – рассказали спасатели.

А 4 мая в Киеве шел ливень с градом.

Видео: Сегодня

В свою очередь синоптик Наталия Диденко рассказала, чтоУкраину в четверг накроет дождевой циклон. 7 мая на большей части территории страны дожди и температурные качели от -6 до +20, в Карпатах возможны снег и заморозки.

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Она также обещает завтра погодные контрасты – от 6 градусов мороза до 20 тепла, а вдобавок дожди, грозы, штормовой ветер, солнечные прояснения и местами снег.

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