Во Львове выпал майский снег (фото и видео)

Во Львове неожиданно выпал майский снег. Как сообщают сегодня, 6 мая, львовяне в соцсетях, погода в городе начала портиться с самого утра: похолодало и шел мокрый дождь.

А уже к обеду жители многих районов начали снимать и выкладывать фото и видео погодного катаклизма – майского снега.

Реклама

"С Новым годом!" – принялись поздравлять друг друга горожане.

Фото: FB

"6 мая 2020 года. Львов. Заснежило", – подписал видео пользователь Facebook Роман Метельский.

Как сообщал сайт "Сегодня", ранее снегом засыпало Карпаты. Фото заснеженной вершины Поп Иван опубликовал Черногорский горный поисково-спасательный пост.

В тренде На Донбассе не утихает вражеский огонь: ВСУ понесли серьезные потери

Фото: Черногорский горный поисково-спасательный пост

Реклама

"По состоянию на 08:00 06.05.2020 на г. Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 30 м. Ветер северо-западный 11 м/с. Температура воздуха -6 °С. Падает мелкий снег", – рассказали спасатели.

А 4 мая в Киеве шел ливень с градом.

Видео: Сегодня

В свою очередь синоптик Наталия Диденко рассказала, чтоУкраину в четверг накроет дождевой циклон. 7 мая на большей части территории страны дожди и температурные качели от -6 до +20, в Карпатах возможны снег и заморозки.

Реклама

Она также обещает завтра погодные контрасты – от 6 градусов мороза до 20 тепла, а вдобавок дожди, грозы, штормовой ветер, солнечные прояснения и местами снег.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама