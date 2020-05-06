От -6 до +20, дожди и местами снег: погода в четверг удивит украинцев

В Украине погоду 7 мая будет определять циклон и атмосферные фронты

Украину накроет дождевой циклон и в четверг. 7 мая на большей части территории страны дожди и температурные качели от -6 до +20, в Карпатах возможны снег и заморозки. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

Она обещает завтра любопытные погодные контрасты – от 6 градусов мороза до 20 тепла, а вдобавок дожди, грозы, штормовой ветер, солнечные прояснения и местами снег. По ее словам, 7 мая в Украине погоду будет определять циклон и атмосферные фронты.

"Ближайшей ночью непогода пробежится западными областями (дождь, в Карпатах и ​​в прикарпатских регионах местами мокрый снег и снег), севером Украины, коснется Харьковщины, Полтавщины, Винницкой области, Кропивницкого с районами, части Черкасской области (смотрите карту). Днем ареал неустойчивой погоды переместится восточнее. Больше всего шансов у серьезных дождей будет вдоль полосы Киевщина, Житомирщина, Винниччина и до Одесской области. Запад завтра днем ​​немного вздохнет легче, хотя в западных областях местами небольшие осадки возможны. А на востоке, в центре и на юге 7 мая также вероятность незначительных дождей. Ветер в Украине ожидается северо-западного и западного направления. В западных областях, местами на севере, юге и в центре еще и штормовые его порывы", – написала Диденко.

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Синоптик также предупредила о температурных качелях в четверг: ближайшей ночью 5-9 градусов, на востоке 8-13 тепла, на западе 2-6 градусов, в Карпатах от 2 градусов тепла до 3 мороза, на высокогорье до 3-6 градусов мороза. Завтра днем в основном 8-14 градусов (в западных областях уже немного потеплеет), в центре, на юге и в Сумской области 12-17 градусов, в восточных областях 15-20 градусов.

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В Киеве в четверг тоже будет прохладно и пройдет дождь. Ближайшей ночью 4-6 градусов, днем – 10-13 градусов и порывистый ветер.

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"Восстановление майской справедливости, потепление, начнется 9-10 мая. Однако волны холода еще заплывут к нам в середине следующей недели", – добавила Диденко.

В Украину пришел последний месяц весны. Погода в мае ожидается не очень майской – будет дождливо и прохладно. Температура воздуха будет прыгать – украинцам стоит ждать и теплой погоды, и похолоданий. Читайте подробнее от синоптиков прогноз погоды на май.

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