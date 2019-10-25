Львов вызвался принимать Зимние Олимпийские игры: соцсети "в восторге"

Такие планы на 2030 год озвучил мэр Львова на встрече с Сергеем Бубкой

/ Фото: Facebook

Львов собирается бороться за право принимать Зимние Олимпийские игры в 2030 году и проводить юношеские зимние Олимпийские игры 2028 года. Такое заявление сделал мэр Львова Андрей Садовый во время открытой встречи с президентом НОК Украины Сергеем Бубкой.

По мнению мэра Львова, украинцы тратят большие средства на европейских зимних курортах, а в Украине зимний туризм мало развит. Организация таких событий дает стимул для развития спортивной инфраструктуры целой страны. Работу по представлению заявки начнут в 2020 году.



Президент НОК Украины Сергей Бубка, в свою очередь рассказал о перспективе строительства Олимпийской базы в западной части Украины (во Львовской области).

"Нам нужны на востоке, западе, севере, юге и в центре страны крепкие олимпийские базы. База должна всегда работать, и когда подготовка к Олимпиаде не ведется, там должны тренироваться наши дети. У вас очень мощный и спортивный регион, поэтому именно здесь нужна такая олимпийская база. Именно в вашем регионе нужно думать, чтобы был такой центр, потому что у вас много видов спорта на высоком уровне", – отметил Сергей Бубка.

Это заявление вызвало "бурю эмоций" в соцсетя, в основном, иронического характера:

Некоторые предлагают "нестандартные решения":

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Многие вспоминают о нерешенных проблемах города:

Кое-кто вспоминает о былых "спортивных достижениях":

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Ранее сообщалось, что во Львове хотят построить метро – соответствующую петицию сначала поддержали горожане, а затем и депутаты городского совета.

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Ранее сообщалось, что на сессии Львовского горсовета приняли постановление "О строительстве Дворца спорта на ул. Червоной Калины. Стоимость объекта – более 900 млн гривен. В то же время на соцсетях без энтузиазма оценили идею возведения скандального спорткомплекса за такую огромную сумму.

Также сообщалось, что за годы независимости Украины во Львове почти в 10 раз выросло количество транспорта, но не было построено ни одного метра новой улицы.

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