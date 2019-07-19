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Львовские пограничники помогли водителю, пострадавшему в ДТП

19 июля, 16:34

Шофер находился в бессознательном состоянии, когда его нашли стражи границы


Львовские пограничники помогли водителю, который разбился в аварии – они увидели перевернутый автомобиль, когда патрулировали окраины горного села Карово.

Как оказалось, в салоне находился только шофер в бессознательном состоянии. Силовики оказали пострадавшему первую помощь и вызвали скорую помощь.

Напомним, недавно в городе Мукачево, Закарпатской области, пограничники изъяли крупнейшую партию контрабандных сигарет в истории страны. По предварительным подсчетам, стоимость найденного товара составляет 70 миллионов гривен. Кроме того, было обнаружено 13 грузовых автомобилей, которые перемещали продукцию через государственную границу.

Также мы сообщали, что работники пограничной службы на пункте пропуска "Порубне" обнаружили в автомобиле крупную партию контрабандного табака.

Кроме того, ранее в Одесской области пограничники обнаружили 590 тыс. пачек сигарет швейцарского производства на 22 млн гривен, на которых не было акцизных марок Украины.

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Тег ДТП, пограничники, львовская область

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