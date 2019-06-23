На границе с Румынией изъяли партию контрабандных сигарет почти на 2 млн гривен

В полуприцепе нашли двойной потолок, полностью заполнен сигаретами

Фото: ГПСУ

Работники пограничной службы на пункте пропуска "Порубне" обнаружили в автомобиле крупную партию контрабандного табака. Об этом сообщили на странице Госпогранслужбы Украины в Facebook.

Пограничники заподозрили, что в грузовике Mercedes, который направлялся из Харькова в Болгарию, может быть скрытый товар. Для углубленной проверки правоохранители вывели автомобиль из общего потока.

"В результате в полуприцепе был обнаружен двойной потолок, полностью заполнен контрабандными 50 тысячами пачек сигарет. Их большую часть составляли табачные изделия без акцизных марок", – рассказывают в ведомстве.

Также сообщается, что общая стоимость изъятого составляет больше 1,8 миллиона гривен.

Напомним, житель Закарпатья пытался незаконно провезти брендовую одежду на 100 тысяч гривен из Турции в Украину. Вечерним рейсом из Стамбула 44-летний украинец прилетел во Львовский аэропорт имени короля Даниила. Чемоданов имел несколько, но заверил – это личные вещи, ничего ценного не везет. Для таможенного контроля выбрал "зеленый коридор". Таможенники заметили, что мужчина слишком нервничает – и попросили открыть чемоданы.

Кроме этого, в Житомирской области пограничники задержали нарушителя, который пытался незаконно переправить в Беларусь более 150 попугаев.

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