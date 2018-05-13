Львовских полицейских подозревают в убийстве по неосторожности

Сегодня, 01:43

Во время рейда умер один из подозреваемых

Фото: Скриншот
Фото: Скриншот

Полицейских во Львове подозревают в убийстве по неосторожности. Всех отправили под домашний арест.

В феврале, во время рейда в зал с игровыми автоматами один из посетителей засунул себе в рот пакет с наркотиками. И умер до приезда скорой. Родственники винят силовиков.

Патрульные полицейские призывают к прозрачному рассмотрения дела с привлечением общественности. Со своей стороны патрульная полиция всячески содействует следствию.

"Мы прозрачны и открыты. Нам нечего скрывать. Ребята, которые являются подозреваемыми, неоднократно отмечались за добросовестную службу. Задерживали вооруженных преступников, освобождали заложников. В них отличная характеристика. Мы считаем жестковатая мера пресечения, ведь три месяца следствия доказали нашу открытость и сотрудничество по всестороннему объективному расследованию. Призываем всех неравнодушных принять на общественный контроль это дело", – отметил начальник Управления патрульной полиции во Львовской области Роман Пилипенко.

Неприятные инциденты со львовскими патрульными происходят регулярно. Так в январе, во Львове пьяная женщина за рулем Peugeot 208 совершила наезд на двух инспекторов патрульной полиции, и пыталась сбежать "незамеченной" с места происшествия.

А уже в марте на международной трассе Львов – Краковец в ДТП попал автомобиль патрульной полиции
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"Сегодня"

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