"Люди мучаются": как лечат больных COVID-19 в черновицкой больнице (видео)

В Черновцах настоящим полигоном в борьбе с эпидемией коронавируса COVID-19 стала городская больница №1. Тут ради спасения больных врачам приходится работать в бешеном темпе. Как это происходит – рассказало издание АСС.
В реанимационном отделении больницы медики работают в защитных комбинезонах, перчатках, масках и очках. Все это необходимо, чтобы максимально уберечь медиков от опасности. Не легче тут и больным.
"Если бы вы видели, как люди мучаются... Когда человеку не хватает воздуха, он лежит подключенным к кислороду, просит: дайте, дайте вдохнуть, я не могу дышать. Общество бы по-другому относилось к этой беде, они бы понимали, что это очень серьезно. Поражается большая площадь легких, нарушается газообмен, человек угнетается, не хватает кислорода", – рассказывает врач Алина Войцишин-Довганюк.
По словам врача, больные тут лечатся по 14-18 дней, и даже 22 дня. На данный момент в больнице спасают 67 зараженных.
"За 2 месяца мы пролечили около 60 пациентов. На аппаратном дыхании было 15. На длительной вентиляции – 5. Мы теряли пациентов с сопутствующими болезнями в первые трое суток. Сейчас с аппаратного дыхания не сняли никого. С 15 человек – 15 умерли", – отметил заведующий отделением анестезиологии больницы Дмитрий Белоус.
Несмотря на то что жизни таких пациентов местные медики спасают не первый день, им до сих пор немного страшно.
"Немного было страшно работать. Потому что знаю, что такое COVID-19 и каким группам риска он угрожает. Возраст, ожирение, сахарный диабет, бронхиальная астма, сердечные болезни – это все, что у меня есть. Так случилось, что в один "прекрасный" день я заразился здесь на работе от пациента, и анализ показал положительный результат. Першило в горле, температуры не было, задыхался, такие незначительные симптомы. Дома сидел, принимал препараты, по стандарту все получал. Теперь счастлив, когда все позади", – вспоминает главный врач больницы Анатолий Петричук.
Напомним, в Черновцах от коронавирусной инфекции вылечилась пятилетняя девочка, которая почти две недели была подключена к аппарату ИВЛ.
Также сообщалось, что врачи ожидают снижения числа заболевших, если украинцы будут соблюдать карантин.
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