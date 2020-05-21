"Люди мучаются": как лечат больных COVID-19 в черновицкой больнице (видео)

В Черновцах настоящим полигоном в борьбе с эпидемией коронавируса COVID-19 стала городская больница №1. Тут ради спасения больных врачам приходится работать в бешеном темпе. Как это происходит – рассказало издание АСС.

В реанимационном отделении больницы медики работают в защитных комбинезонах, перчатках, масках и очках. Все это необходимо, чтобы максимально уберечь медиков от опасности. Не легче тут и больным.

"Если бы вы видели, как люди мучаются... Когда человеку не хватает воздуха, он лежит подключенным к кислороду, просит: дайте, дайте вдохнуть, я не могу дышать. Общество бы по-другому относилось к этой беде, они бы понимали, что это очень серьезно. Поражается большая площадь легких, нарушается газообмен, человек угнетается, не хватает кислорода", – рассказывает врач Алина Войцишин-Довганюк.

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По словам врача, больные тут лечатся по 14-18 дней, и даже 22 дня. На данный момент в больнице спасают 67 зараженных.

"За 2 месяца мы пролечили около 60 пациентов. На аппаратном дыхании было 15. На длительной вентиляции – 5. Мы теряли пациентов с сопутствующими болезнями в первые трое суток. Сейчас с аппаратного дыхания не сняли никого. С 15 человек – 15 умерли", – отметил заведующий отделением анестезиологии больницы Дмитрий Белоус.

Несмотря на то что жизни таких пациентов местные медики спасают не первый день, им до сих пор немного страшно.

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"Немного было страшно работать. Потому что знаю, что такое COVID-19 и каким группам риска он угрожает. Возраст, ожирение, сахарный диабет, бронхиальная астма, сердечные болезни – это все, что у меня есть. Так случилось, что в один "прекрасный" день я заразился здесь на работе от пациента, и анализ показал положительный результат. Першило в горле, температуры не было, задыхался, такие незначительные симптомы. Дома сидел, принимал препараты, по стандарту все получал. Теперь счастлив, когда все позади", – вспоминает главный врач больницы Анатолий Петричук.

Напомним, в Черновцах от коронавирусной инфекции вылечилась пятилетняя девочка, которая почти две недели была подключена к аппарату ИВЛ.

Также сообщалось, что врачи ожидают снижения числа заболевших, если украинцы будут соблюдать карантин.

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